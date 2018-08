Drittes steirisches Krematorium wurde eröffnet

Nächste Eröffnung in Kalsdorf

In der Steiermark gab es bisher nur Krematorien in Graz und Knittelfeld. Noch heuer soll in Kalsdorf ein weiteres in Betrieb gehen. Pläne in Niklasdorf nahe Leoben wurden nach großem Protest aus der Bevölkerung wieder fallen gelassen (mehr dazu hier).