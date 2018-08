„Wir sind kein Kriegsmuseum!“

Der Wiener Professor Walther Schaumann (†) war viel in den Bergen unterwegs und hatte 1972 die Idee, mit Hilfe von Freiwilligen die alten Frontsteige als „Friedenswege“ wieder instand zusetzen. „Es war die Geburtsstunde der Dolomitenfreunde“, erzählt die Kötschacherin Karin Schmid. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Dolomitenfreunde viel geleistet, mehr als 300 Kilometer Wege in den Dolomiten und Karnischen sowie ein Freilichtmuseum auf dem Monte Piano gebaut, aber auch mit dem Alpenverein mehrere Schutzhütten in den Karnischen Alpen errichtet und selbst der beliebte Karnische Höhenweg geht auf die Arbeit der Freiwilligen zurück, welche mit ihrer Tätigkeit in den Bergen einfach die schreckliche Kriegsgeschichte nicht in Vergessenheit geraten lassen.