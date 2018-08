Heavy-Metal-Pensionisten büxen aus Altenheim aus

Jahrzehntelange Fans?

Die Heavy-Metal-Szene ist für ihre Loyalität berühmt: Fans halten Bands teils jahrzehntelang die Treue. Der kleine Ort Wacken zieht jedes Jahr im August Zehntausende Rockfans an. Ob die beiden betagten Herren ebenfalls seit Jahren eingefleischte Metal-Fans sind, ist nicht bekannt. In jedem Fall zeigten sie große Begeisterung für das am Sonntagmorgen zu Ende gegangene Festival.