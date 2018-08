Gegen Wasser-Privatisierung

„Die Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Bei uns hat jeder die Möglichkeit, Trinkwasser in bester Qualität aus dem Wasserhahn zu beziehen. Das ist ein Privileg, das es in vielen anderen Ländern nicht gibt“, so Landtagsabgeordneter Kilian Brandstätter anlässlich einer SP-Tagung in Neusiedl zum Thema Wasser.