Im Tatort mitspielen: Kleindarsteller noch gesucht

Jeden Sonntag sitzen die Fans vor den Fernsehgeräten. Sie wollen Spannung, Nervenkitzel, flotte Dialoge und Aufklärung: Es läuft Tatort! Und nun wird wieder eine Folge des beliebten Krimis in Kärnten gedreht. Für „Baum fällt“ werden noch Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Wer mit den Krimi-Stars spielen will, einmal selbst erleben will, wie es am Filmset zugeht, kommt am 11. August zum Casting nach Heiligenblut.