Vater und sein Sohn bei Unfall mit Bike verletzt

Ein 55-Jähriger aus der Slowakei bog mit seinem Pkw von einem Parkplatz in Altmünster in die B145 in Richtung Gmunden ein. Dabei stieß er mit dem Motorrad, gelenkt von einem 51-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden, zusammen. Der Motorradlenker kam zu Sturz, er und sein 13-jähriger am Sozius mitfahrender Sohn wurden auf die Fahrbahn geschleudert.