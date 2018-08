LASK beim Heimdebüt gegen SKN und Doppelbelastung

Zudem haben die „Athletiker“ weniger Gelegenheiten zur Vorbereitung, derzeit sei man „sehr, sehr wenig am Trainingsplatz. Das ist die Herausforderung. Wir machen das zum ersten Mal miteinander durch und müssen uns selbst überraschen lassen, wie gut uns das gelingt“, stellte Glasner fest. St. Pölten werde jedenfalls alles andere als ein angenehmer Gegner. „Sie haben sich schon Ende der vergangenen Saison erfangen, einen Kaderumbruch gehabt und viele Spieler mit Erfahrung in der Bundesliga geholt“, meinte er.St. Pöltens Coach Dietmar Kühbauer kommt in der Tat mit einer im Vergleich zur Vorsaison stark veränderten Mannschaft und einigem Selbstvertrauen in die TGW-Arena von Pasching. Auch wenn das 4:3 zum Auftakt über den WAC „schon ein bisschen glücklich“ war, wie er sagte. „Aber wir haben viele Chancen gehabt, es uns selbst schwer gemacht“. Klar sei aber auch: „Der LASK ist über den WAC zu stellen, wird auch heuer wieder eine gute Rolle spielen. Sie haben das im Europacup sehr gut gemacht“, befand Kühbauer. „Das Ziel ist aber trotzdem, dass wir etwas mitnehmen.“