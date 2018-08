3,7 Millionen Menschen flüchteten 2017 nach Europa

Es ist das Dauerthema für die EU: Flucht und Asyl. Nach wie vor streitet Europa darüber, wie mit Menschen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind und den Weg bis in die EU geschafft haben, umgegangen werden soll. Ein aktueller UNHCR-Bericht zeigt, dass sich 2017 weltweit 70 Millionen Menschen auf der Flucht befanden. 3,7 Millionen Menschen seien demnach in die EU gekommen. In unserem Land leben aktuell 173.000 Asylwerber - davon sind 115.000 Personen anerkannte Flüchtlinge.