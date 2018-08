Meteor explodiert über Basis von US-Atomwarnsystem

Die Thule Air Base ist ein nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erbauter US-Luftwaffenstützpunkt der USA im südlichen Teil der Hayes-Halbinsel auf Grönland. Im Jänner 1968 stürzte in ihrer unmittelbaren Nähe ein US-Bomber vom Typ B-52. Drei der vier an Bord befindlichen Atomsprengköpfe fielen ins Meer und wurden geborgen. Zur Sanierung der mit radioaktiven Trümmern übersäten Eisdecke heuerten die USA und Dänemark Einheimische an, von denen zahlreiche an den Folgen der Verstrahlung erkrankten und starben.