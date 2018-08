Raub im Laufhaus: Polizei hofft jetzt auf Zeugen

Direkt neben dem Laufhaus befindet sich eine Tankstelle, die vor allem am frühen Abend gut besucht ist. Polizeioberst Christian Martinz: „Um diese Zeit herum kommen viele Leute vom See zurück in die Stadt, jemand könnte etwas gesehen haben.“ Der Täter, der die 29-Jährige so brutal gefesselt und zusammengeschlagen hat, war nämlich gegen 18.45 Uhr ins Laufhaus gestürmt.