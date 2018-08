Italien plant Milliardeninvestition in Afrika

„Migranten haben Geld, Zeit und Energien verschwendet“

Der Innenminister berichtete am Freitag auch über die jüngsten Ankünfte auf der italienischen Insel Lampedusa: 135 tunesische Migranten, die an Bord von 13 Booten eingetroffen seien. „Diese Migranten haben Geld, Zeit und Energien verschwendet: Sie werden in den nächsten Tagen nach Hause zurückgeschickt. Nach Italien wandert man mit Genehmigung ein. Schluss mit dem schönen Leben!“, kommentierte Salvini. Zugleich kündigte er die sofortige Abschiebung von Ausländern, die Verbrechen in Italien begehen, an.