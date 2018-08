Unfall bei Insel in Badesee löste Großeinsatz aus

Sirenengeheule am Mittwoch gegen 16.35 Uhr im Gemeindegebiet von Lans - Feuerwehr und Wasserrettung eilten zum Lanser See. Was war passiert? Bei der Holzinsel mitten im See war es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 16- und ein 18-jähriger Bursche waren von der Insel gestürzt und genau auf einen im Wasser schwimmenden 16-Jährigen gefallen. Der Schwimmer wurde dadurch an der Halswirbelsäule so schwer verletzt, dass er nicht mehr selbstständig zum Ufer schwimmen konnte.