Bei Frontalzusammenstoß aus Fahrzeug geschleudert

Der 42-jährige Bleiburger war am Mittwoch gegen 22 Uhr mit seinem Auto auf der St. Pauler Landesstraße (L 135) von St. Paul im Lavanttal kommend in Richtung Lavamünd unterwegs, als er im Bereich der sogenannten Watzing aus bisher unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte geriet und mit dem entgegenkommenden Pkw eines 18-jährigen Wolfsbergers frontal zusammenstieß. Der 42-Jährige, der nicht angegurtet war, wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Auch der 18-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Wolfsberg, wurden verletzt. Die drei Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung in das LKH Wolfsberg gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Aufräum- und Bergearbeiten wurde die L 135 für eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Lavamünd stand mit 16 Mann im Einsatz.