So hart trainieren die TV-Kieberer für ihre Rolle!

Lange mussten sich Fans der ORF-Reihe „CopStories“ gedulden - nach fast vier Jahren kehren die Kieberer aus Ottakring am 14. August (21.05 Uhr) mit zehn neuen Episoden auf ORF eins zurück. Beim Einsatztraining mit Polizei-Profis in Wien bewiesen die Fernseh-Ermittler rund um Serge Falck, Claudia Kottal, Johannes Zeiler, Martin Zauner, Martin Leutgeb, Michael Steinocher und Neuzugang Barbara Kaudelka vollen Körpereinsatz und dass sie es - auch nach so langer Zeit - immer noch mit den Bösewichten aus dem 16. Bezirk aufnehmen können. Adabei-TV war bei den Nahkampf- und Festnahmetechniken mittendrin.