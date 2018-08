Jetzt ist es fix: Neuer Ikea mitten in Wien!

Nur tragbare Produkte zum Mitnehmen

Das Besondere am City-Ikea, in den etwas unter 100 Million Euro investiert werden: Kunden können, wie gewohnt, das gesamte Möbelsortiment ansehen und ausprobieren, es gibt die üblichen Musterzimmer. Mitgenommen können jedoch nur tragbare Produkte werden. Alles andere muss man sich liefern lassen - dafür wird in Strebersdorf ein neues Logistik-Center errichtet.