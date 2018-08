Lenker gleich mehrmals als Geisterfahrer unterwegs

Überaus gefährliches Manöver eines 36 Jahre alten Rumänen in der Nacht auf Mittwoch in Vorarlberg: Der Autofahrer, der eigentlich auf dem Weg nach Frankreich war, fuhr im Bereich des Arlbergtunnels in die falsche Richtung, und zwar nach Tirol - allerdings nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Und als er seine Fehler jeweils bemerkte, drehte er - vor sowie auch im Arlbergtunnel - einfach um und war daraufhin als Geisterfahrer unterwegs …