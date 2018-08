„Cheffe“ wird 50 - Der gute und der böse Effenberg

„Der eine ist The Special One, der andere The Normal One, I am The New One“, meinte der 35-fache Teamspieler im Oktober 2015. Damals wurde Effenberg beim Zweitligisten SC Paderborn als neuer Coach vorgestellt und gefragt, was für ein Trainertyp er denn so sei. In Anlehnung an die Selbsteinschätzungen von Jose Mourinho und Jürgen Klopp kam ihm eben dieses „The New One“ über die Lippen. Am Ende war er „The Short One“, nach gerade einmal knapp fünf Monaten war dort Schluss.