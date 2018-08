Arnautovic: Um 70 Millionen zu Manchester?

95 Millionen Euro wurden investiert. Mit dem Brasilianer Felipe Anderson als Königstransfer, 42 Millionen an Lazio Rom. Das Minus wäre West Ham wieder los. Denn wie die Temperaturen dieses Sommers klettert auch der Wert von Marko Arnautovic in Rekord-Höhe. 57 Millionen im Mai, als ihn ManU-Trainer Mourinho beim Ländermatch gegen Russland (1:0) am Tivoli sah. 68 im Juni. Und nach fünf Toren in vier Testspielen liegt Arnies Wert jenseits der 70. ManU und Roma sind dran.