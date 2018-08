Schimpfwörter in Pkw geritzt, Scheiben zerschlagen

Komplett demoliert haben bisher noch unbekannte Täter einen in Klagenfurt St. Peter abgestellten Pkw. Die Vandalen schlugen in der Nacht auf Dienstag zu, besprühten und zerkratzen dabei nicht nur die Lackierung des Autos, sondern zertrümmerten auch noch sämtliche Scheiben. Dem nicht genug ritzten sie mit einem spitzen Gegenstand Schimpfwörter auf die Motorhaube des Fahrzeuges. Der Besitzer, ein 40-jähriger Klagenfurter, erleidet dadurch einen Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.