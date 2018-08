Fadenwürmer nach 42.000 Jahren zum Leben erwacht

Die Überlebenden aus der Eiszeit, die in zwei von 300 gefrorenen Bodenproben aus Sibirien gefunden wurden, hätten in einem Labor in Moskau, wo die Proben über mehrere Wochen langsam aufgetaut wurden, bei 20 Grad Celsius begonnen sich zu bewegen und zu fressen, berichtet ein russisches Biologen-Team um A.V. Shatilovich von der Russischen Akademie für Wissenschaften im Fachjournal „Doklady Biological Sciences“.