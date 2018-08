Vulkandrama: Alle Österreicher in Sicherheit

Mit Heimat in Verbindung

„Erst vorige Woche haben wir in der Nacht einen Vulkan in der Region bestiegen. Ein mulmiges Gefühl bleibt schon. Aber hier auf der flachen Insel Gili Trawangan sind wir wohl in Sicherheit, sodass wir die Reise nicht vorzeitig abbrechen“, erzählt die 23-jährige Mariella M. Sie steht per Telefon mit ihren Eltern in der Heimat in Verbindung, „damit sich diese keine Sorgen machen“.