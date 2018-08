Motorsportler tot in Gefängniszelle entdeckt

Er war eine der schillernden Figuren am Motorsportparkett. Doch vergangene Woche verblasste der Glanz eines bekannten Rennfahrers aus Ostösterreich. Er wurde, wie berichtet, in U-Haft genommen. Weil er im Verdacht stand, Familienmitglieder sexuell missbraucht zu haben. Das jüngste Opfer: die Enkelin. Bestraft wird der Ex-Profi-Sportler nicht für seine Tat, er richtete sich selbst und erhängte sich in seiner Zelle.