Mütter immer älter: Erstes Kind erst mit 29 Jahren

Mehr Eheschließungen und mehr Scheidungen

Dabei ist die Zahl der Eheschließungen im Vergleich zu 2016 um 2,8 Prozent gestiegen. 7866 Paare gingen im Vorjahr den Bund fürs Leben ein. Allerdings haben sich auch 2522 Paare scheiden lassen. Das ist gegenüber dem Jahr zuvor ein Plus von 7,5 Prozent. Die Gesamtscheidungsrate kletterte somit auf 38,3 Prozent hoch. In Wien hat sich beinahe schon jeder Zweite bereits einmal scheiden lassen. Bundesweit liegt die Quote bei 41 Prozent.