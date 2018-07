Schuss hallt durch Wiener Gemeindebau: Großeinsatz

Zahlreiche Anrainer haben am Freitagabend in einer Wohnhausanlage in Wien einen Schuss gehört und daraufhin bei der Polizei Alarm geschlagen. Diese rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften - unter anderem mit Beamten von WEGA und Cobra - an, das im Stiegenhaus dann zwei verletzte Männer vorfand. Noch in der Nacht wurde ein 26-jähriger Tatverdächtiger aus Pakistan angehalten.