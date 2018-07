Supermond lockte auch in Österreich die Massen an

„Supermond schauen“ war in der Nacht auf Samstag angesagt. Denn die heimischen Astronomen - von unserem „Krone“-Wissenschaftler Werner Gruber auf der Wiener Urania bis zur Sternwarte in Michelbach in Niederösterreich - hatten angesichts des Jahrhundert-Ereignisses am Himmel zum Public Viewing geladen. Doch vor allem in Wien machten den Interessierten Wolken bis hin zu einem Gewitter einen dicken Strich durch die Rechnung (siehe Video oben).