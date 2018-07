Motorradfahrer (51) kracht frontal gegen Pkw - tot

Biker in ein Feld mitgeschleift

Daher konnte der Biker nicht mehr rechtzeitig hinter dem Pkw anhalten, fuhr auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem Pkw zusammenkrachte. Dabei wurde der Motorradfahrer in ein Feld mitgeschleift und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autolenkerin (41) wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus Braunau.