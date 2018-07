Prüfer: „Türkische Fahrschulen sind ein Problem“

„Schauen wir mal, wie sie sich macht“, sagt der Fahrlehrer zu Stefan S. Diesmal tritt eine türkische Frau, die seit zwölf Jahren in Wien lebt, zur Prüfung an. Schon drei Mal hat sie nicht bestanden. Als S. mit der Begrüßung beginnt, realisiert er, dass die Dame kein Wort Deutsch spricht. Was den Test erheblich erschwert. „Wie soll sie so meine Fragen beantworten?“, fragt der Prüfer.