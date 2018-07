Radler im Visier der Wiener Polizei: 232 Strafen!

Aktion scharf der Wiener Polizei gegen Pedalritter! Bei einer Schwerpunktaktion an stark befahrenen Strecken in der Bundeshauptstadt hatten die Beamten, wie nun bekannt wurde, am Mittwoch alle Hände voll zu tun. Vor allem Rotsünder, Handytelefonierer und Gehsteigfahrer wurden aus dem Verkehr gezogen und gestoppt.