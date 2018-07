Wien: Sintflutartiger Regen sorgte für Probleme

Die S-Bahn-Station Matzleinsdorfer Platz unter Wasser, eine verzögerte Eröffnung des Wiener Popfests am Karlsplatz und zahlreiche Einsätze für die Berufsfeuerwehr am Donnerstagabend: Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer (im Video oben die Wassermassen, die über Döbling ausgeschüttet wurden) sorgte für Probleme in Wien.