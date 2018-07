Neue Verhältnisse: ÖGB gibt in der SPÖ den Ton an

Machtkampf in der steirischen SPÖ

Ein Hintergrund der Vorgänge: In der steirischen SPÖ läuft ein harter Machtkampf. Josef Muchitsch steht dabei als Nachfolger des derzeitigen SPÖ-Chefs in der Steiermark, Michael Schickhofer, hoch im Kurs. Schickhofer gilt als Vertrauter von Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Allerdings gilt Kern seit der Wahlniederlage als angeschlagen. In vertrauten Runden wird bereits darüber diskutiert, wer als Alternative für die Führung der SPÖ infrage kommen könnte. Bis zu seinem Scheitern als Kandidat für den Posten des Wiener Bürgermeisters wurde für die Kern-Nachfolge öfter der Name von Andreas Schieder genannt.