„Krone Tierecke“ rettete Peter Alexanders Fische

In einem Biotop im Garten der kürzlich abgerissenen Villa von Peter Alexander in Wien-Döbling befanden sich nicht weniger als 35 Goldfische. Wie berichtet, schlug in der Vorwoche ein Fan der Entertainer-Legende Alarm, dass die Tiere im Zuge der Arbeiten Schaden nehmen könnten. Das Umweltamt der Stadt Wien leitete die Rettung ein.