Fergie empört über Hetze gegen Tochter Eugenie

Das Königshaus hüllte sich wie immer in delikaten Angelegenheiten in Schweigen, so auch Sarah Ferguson. Sie postete aber einen Screenshot eines Briefes ihrer Freundin und Mitarbeiterin Sarah Wade an die Zeitung, in dem diese schreibt: „Es ist unerlässlich, dass wir die Meinungsfreiheit unterstützen. Aber nicht, wenn das beabsichtigte Ergebnis darin besteht, einer anderen Person Schmerzen zuzufügen.“ Der Artikel würde Hass schüren und sei gleichbedeutend mit Mobbing.