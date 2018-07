Rumäniens Regierungschefin: Blamage in Montenegro

Die rumänische Regierungschefin Vasilica Viorica Dancila hat sich bei einem Besuch in Montenegro bis auf die Knochen blamiert. Bei einer Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Dusko Markovic freute sich die Politikerin (54) der Postsozialisten am Mittwoch in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica, „hier in Pristina“ zu sein. Pristina ist jedoch bekanntlich die Hauptstadt des Nachbarlandes Kosovo ...