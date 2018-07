Unwetter in NÖ: Zahlreiche Bäume umgestürzt

Ein Hotspot im Bezirk war Kottingbrunn. In der Gemeinde wurde die Feuerwehr zwölf Mal alarmiert. Mehrere Straßenzüge waren überflutet, Wasser drang auch in Gebäude ein. Im Unwettereinsatz standen zudem die FF Klausen-Leopoldsdorf, Weissenbach an der Triesting, Schönau an der Triesting, Enzesfeld, Stadt Bad Vöslau und Gainfarn, so das Bezirkskommando.