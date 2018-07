Mindestsicherung: „Graz trägt die soziale Last“

- 39 Prozent beträgt mittlerweile der Anteil von Asylberechtigten in der Grazer Mindestsicherung. Der Anteil der Österreicher in der Mindestsicherung in Graz sinkt kontinuierlich - lag dieser im März 2014 noch bei 58 Prozent, ist er per März 2018 auf 45 Prozent gesunken.