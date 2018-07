Inferno an griechischer Küste: „Zu spät gewarnt“

Binnen weniger Stunden nahmen Einsatzkräfte, aber auch private Bootsbesitzer und Freiwillige mit Schlauchbooten mehr als 700 Menschen an Bord ihrer Schiffe - und verhinderten damit wohl eine noch viel schlimmere Katastrophe. Unter den bisherigen Toten und Verletzten befinden sich laut aktuellen Informationen keine Österreicher, doch unzählige heimische Urlauber dürften sich jetzt in der Hochsaison in den Krisenregionen des Landes aufhalten. Schließlich steht Griechenland als Sommer-Destination ganz weit oben bei unseren Landsleuten.