Pflegeskandal: Kommission startet im August

Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) teilte in einer Aussendung mit: „Die unabhängige Expertenkommission wird sich in der zweiten Augustwoche konstituieren und danach unmittelbar ihre Arbeit aufnehmen. Ziel ist eine kritische Überprüfung der gegenwärtigen Situation unter Wahrung höchster Objektivität sowie die Erörterung und Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung, die sich am Wohl des Menschen orientieren.“