Migrationsplan: Befristete Visa für Fachkräfte

Die deutsche Regierungskoalition hat vor Kurzem vereinbart, dass bis Ende des Jahres ein neues Gesetz auf den Weg gebracht wird, das die Wirtschaftsmigration neu regelt. Am Sonntag verriet Arbeitsminister Hubertus Heil erste Details darüber, in welche Richtung es gehen wird: Bestimmte ausländische Fachkräfte sollen eine auf sechs Monate befristete Aufenthaltserlaubnis bekommen, damit sie in Deutschland einen Job suchen können. Heil sprach sich zum Beispiel für Visa für Bewerber in Branchen wie der Pflege aus, in denen ein Mangel an Arbeitskräften scheint. Linke und Grüne kritisierten den Vorstoß.