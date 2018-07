Das Linzer „Krone“-Fest spielt alle Farben!

70 Acts auf 13 Bühnen und Plätzen

Spätestens bei seinem Hit “Please Tell Rosie„ wird auch der Hauptplatz beim Linzer “Krone„-Fest zu seiner Musik abgehen. Spielt er doch beim größten Openair des Landes bei freiem Eintritt groß auf. Wie natürlich insgesamt 70 Acts auf 13 Bühnen und Plätzen! So kommen Stars wie Max Giesinger oder Melanie C, lässt es Francine Jordi gemeinsam mit Laura Kamhuber, den Edlseern oder Nino de Angelo am Pfarrplatz auf der Radio OÖ Schlagerbühne krachen, Berni Wagner und Isabell Pannagl starten auf der AK-Kulturbühne den Angriff auf ihre Lachmuskeln und das Spring String-Quartett & Friends lässt neben vielen anderen Ensembles das Linzer Landhaus mit klassischen Tönen beschallen. Auf der Herberstein Bühne locken coole Bands, darunter Soul Healer, Superfreaks oder das Andie Gabauer Trio. Und neben dem maxi.kindertreff am Martin Luther-Platz, dem Weindorf an der Promenade wird in der Stadtliebe DJ Area im Ursulinenhof - etwa bei Rene Rodrigezz - natürlich mega-großer Andrang herrschen!