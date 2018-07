Nino De Angelo: Vieles im Leben ist vorherbestimmt

„Krone“:Heute gelten Sie als ein wenig schwierig. Warum?

De Angelo: Das hängt mit meinen musikalischen Vorstellungen zusammen. Ich habe so oft den Spruch gehört, viele Künstler muss man zu ihrem Glück zwingen, das habe ich aber ganz selten gemacht und ging meist schief. Nur weil ich weiß, was ich will, gelte ich in manchen Augen als beratungsresistent. Damit kann ich leben.