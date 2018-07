Flüchtige Taxifahrerin (25) nach Crash erwischt

Eine Kollision zwischen einem Taxi und einem Motorrad hat Donnerstagabend in Dölsach in Osttirol zwei Schwerverletzte gefordert. Die 25-jährige Taxilenkerin übersah dabei beim Überholen das ebenfalls überholende Motorrad. Der 74-jährige Biker und eine am Sozius sitzende 72-Jährige kamen zu Sturz und erlitten Verletzungen. Die Taxifahrerin beging Fahrerflucht.