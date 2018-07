Trofaiacher Polizei hob eine Einbrecherbande aus

Weiters stehen die Männer im Verdacht bei einem Einbruchsdiebstahl in Bad Aussee einen Tresor entwendet zu haben, welcher einen höheren Geldbetrag enthielt. Der Tresor wurde aufgebrochen und anschließend in einem Waldstück in Trofaiach vergraben. Der Tresor konnte mittlerweile gefunden und sichergestellt werden.