Brückenbaustelle bringt schlechte Umsätze in Ischl

„Seit Februar habe ich im Restaurant ein Umsatzminus von 200.000 Euro!“, klagt Klaus Schweiger, Besitzer des Hotels Goldener Ochs direkt an der Elisabethbrücke. In den letzten Tagen waren er und seine Gäste quasi abgeschnitten von der Innenstadt. Denn die Brücke durfte nicht einmal zu Fuß überquert werden. Und kaum jemand will die Umwege über den Tauber- und den Kreuzersteg in Kauf nehmen. Auch Schweigers Nachbar, der Handyshop-Betreiber Johannes Pernkopf, ist schwer betroffen: „Ich schätze, dass mich die Baustelle 40.000 bis 50.000 Euro kostet.“