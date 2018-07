Dreister Einbrecher knackte Autos mit Störsender

Mithilfe eines Funkunterbrechers, eines sogenannten Jammers, hat ein dreister Einbrecher am Mittwoch das Versperren von Autos in Wien unauffällig verhindert und sich so kinderleicht Zugang zu den Wagen verschafft. Unbemerkt blieb der Moldawier auf seiner Diebestour aber nicht: Polizisten wurden auf den 43-Jährigen aufmerksam, observierten ihn und erwischten ihn so in flagranti - er wurde festgenommen.