Fußgängerin auf Gleisen von Straßenbahn erfasst

Schwerste Verletzungen hat sich eine 29 Jahre alte Frau am Mittwochabend in Wien-Floridsdorf zugezogen, als die Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Das Opfer hatte zuvor nach Angaben von Augenzeugen bei roter Ampel die Straßenbahngleise überquert und dabei offenbar die herannahende Garnitur übersehen. Die 29-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sie schwebt in Lebensgefahr.