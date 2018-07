Trickdieb erbeutete in Feldkirchen hunderte Euro

Der Betrüger hatte Mittwoch vor einem Geschäft auf ein Opfer gewartet. Als der 76-Jährige des Weges kam bot er diesem eine Fußballzeitschrift an. Der Pensionist zog seine Brieftasche, um die geforderten 50 Cent zu bezahlen. Da überdeckte der Täter mit seinem Zeitungsstapel die Geldbörse und nahm gekonnt mehrere hundert Euro heraus. Weil das Opfer erst viel später Anzeige erstattet hat, war der Mann bereits über alle Berge. Ein Feldkirchner Polizist: „Wenn so ein Täter an einem Ort mehrere hundert Euro erbeutet zieht er sofort weiter!“