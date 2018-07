Tödliche Ecstasy-Tabletten jetzt in Linz im Umlauf

Ein Polizeidiensthundeführer hatte am Dienstag im Gebüsch eines Parks in der Linzer Innenstadt 492 Stück Ecstasy-Tabletten der Bezeichnung „Dom Perignon“ sichergestellt. Weiters wurden 17 dieser Tabletten bei einer Drogen-Schwerpunktaktion am Linzer Hauptbahnhof bei einem afghanischen Asylwerber gefunden.