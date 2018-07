25 Hanfpflanzen in zwei Müllsäcken sichergestellt

Mit zwei großen, schwarzen Müllsäcken auf einem Fahrrad kam Dienstagvormittag ein junger Mann aus Wien der Polizei in Villach entgegen. In den Säcken hatte der 23-Jährige 25 Stück Hanfpflanzen transportiert. Die Pflanzen hatte der Wiener zuvor auf einem Anwesen in der Draustadt frisch geerntet. Bei der Nachschau auf der Hanfplantage konnten keine weiteren Pflanzen wahrgenommen werden. Die Drogen wurden auf der Polizeiinspektion Neufellach sichergestellt. Der Mann wurde einvernommen und angezeigt.