Würgeschlangen-Massage soll „beruhigend“ wirken

Nördlich von New York bietet die Frau namens Serpentessa ihren Kunden die kuriosen Schlangenmassagen an. Dafür legt sich der Klient auf eine Liege, während die Schlangen über den Körper gleiten. Die Behandlung mit den Tieren soll Glückshormone freisetzen und gegen Depressionen helfen. „Sie stimulieren den Vagusnerv in unserem Körper und das gibt Endorphine und Oxytocin frei“, erklärt Serpentessa gegenüber CBS. Keiner ihrer Kunden sei jemals von den Schlangen verletzt worden.