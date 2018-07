Ehefrau erwürgt: 20 Jahre Haft für Steirer (68)

Mit bloßen Händen hat der Angeklagte seine Ehefrau in der Wohnung im steirischen Kapfenberg vor fast genau einem Jahr erwürgt. Am Montag wurde der 68-Jährige wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt. Er war geständig, konnte sich an die Tat aber nur teilweise erinnern. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.